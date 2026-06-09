Monreale, il vicesindaco Riccardo Oddo riceve l’ambasciatrice della Lituania

“Internazionalizzare sempre più le nostre rassegne musicali”

MONREALE, 9 giugno – Il vicesindaco Riccardo Oddo stamane ha accolto l’ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreivienė, attualmente in visita ufficiale nell’Isola, portando i saluti del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’amministrazione.

La delegazione lituana era composta, inoltre, da un rappresentante del Corpo consolare italiano, Enrico Pennacchio, da Dainius Kreivys, membro del Parlamento lituano ed ex Ministro dell’Energia e dell’Economia, da altri due diplomatici del Corpo consolare di Firenze e dall’avvocato Alessandro Palmigiano, Console Onorario della Repubblica di Lituania per la Sicilia, il quale ha attivamente promosso e coordinato le tappe di questa visita istituzionale sul territorio.

Al centro dei colloqui, vi è stata la volontà condivisa di inserire la Lituania e le sue espressioni musicali d’eccellenza all'interno dei cartelloni delle prossime rassegne musicali che animano la Città di Monreale che si conferma lo scenario ideale per un interscambio culturale di respiro europeo.

«È un grande onore ospitare l'ambasciatrice Kreivienė e l'intera delegazione in una giornata che segna l'inizio di un percorso comune», ha dichiarato il vicesindaco Riccardo Oddo. «Il nostro obiettivo, in piena sinergia con la visione culturale dell’amministrazione, è quello di internazionalizzare sempre più le nostre rassegne musicali. La Lituania vanta una tradizione corale e di musica classica straordinaria, che troverà in Monreale e nei nostri luoghi storici una cassa di risonanza eccezionale. Ringrazio sentitamente il console Palmigiano per aver facilitato questo dialogo che arricchirà la nostra offerta culturale e turistica».

Anche l’ambasciatrice Dalia Kreivienė ha espresso profonda ammirazione per lo straordinario patrimonio artistico e monumentale di Monreale, sottolineando come la musica rappresenti un linguaggio universale capace di abbattere le distanze geografiche e di unire saldamente le comunità baltiche e mediterranee. Il console Alessandro Palmigiano ha ribadito l'impegno del consolato nel supportare operativamente la pianificazione di concerti ed eventi congiunti, agevolando la mobilità di artisti e orchestre lituane in Sicilia.

A conclusione dell'incontro istituzionale gli ospiti sono stati accompagnati in una visita guidata esclusiva all'interno del Complesso Monumentale del Duomo, per ammirare da vicino i celebri mosaici bizantini che rendono Monreale famosa in tutto il mondo.