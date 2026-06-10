Scuola, al via le pratiche di rimborso per le spese del trasporto extraurbano

C’è tempo fino al prossimo 8 luglio

MONREALE, 10 giugno – Da lunedì scorso è possibile presentare la documentazione integrativa per il rimborso delle spese di viaggio degli studenti.

L’amministrazione comunale, infatti, rende noto che, come afferma una determinazione dirigenziale, tutti gli utenti che hanno già inoltrato regolare istanza per il rimborso delle spese di trasporto extraurbano (rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2025/2026) devono completare la procedura consegnando i titoli di viaggio.

Gli utenti interessati dovranno recarsi di persona presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, situato in via Venero, 117. La documentazione richiesta dovrà essere presentata tassativamente dall’8 giugno all’8 luglio prossimo. Per garantire il corretto esito della pratica, i cittadini sono invitati a prestare massima attenzione alla conformità dei titoli di viaggio: Non saranno in alcun modo presi in considerazione, e verranno pertanto scartati, i titoli di viaggio e gli abbonamenti privi dell'indicazione nominativa dell'utente.