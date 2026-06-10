Monreale esclusa dai trenta uffici giudiziari di prossimità

Caputo (Udc): “Esclusione politica o mancanza di candidatura?”

MONREALE, 10 giugno – “Avevamo la Pretura retta da Paolo Borsellino e poi da magistrati di grande autorevolezza come Claudio Dall'acqua e Matteo Frasca. Nonostante la soppressione dei tribunali Monreale ha ottenuto la sezione distaccata proprio per la rilevanza del territorio. Adesso siamo stati esclusi dalla costituzione degli uffici giudiziarie di prossimità".

A dichiararlo è Salvino Caputo, già sindaco di Monreale e vicesegretario regionale dell'Udc in Sicilia che ha lamentato il mancato inserimento di Monreale tra i 30 comuni che ospiteranno gli importanti uffici giudiziari/amministrativi. Perdiamo una grande opportunità per i cittadini del nostro vastissimo comprensorio che per le pratiche del giudice tutelare, passaporti, nomina di amministratore giudiziario e di altre importanti incombenti che oggi costringono a recarsi a Palermo con disagi, costi e estenuanti file di attesa presso gli uffici del tribunale.

Spero - ha aggiunto Salvino Caputo - che tutto ciò non sia il risultato di un disinteresse comunale. Mi risulta infatti che da mesi molti comuni hanno avviato interlocuzioni con la regione per essere inseriti. Siamo stati bravi a cedere il Savoia all'INPS e non siamo stati capaci di ottenere un importante ufficio per i nostri cittadini".