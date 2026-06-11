Monreale, domani riapre l’Antivilla comunale

Il taglio del nastro alle 19,30

MONREALE, 11giugno – Domani sera, alle 19:30, l’Antivilla comunale di Monreale riaprirà ufficialmente alla cittadinanza.

Alla cerimonia di inaugurazione e al taglio del nastro prenderanno parte il sindaco, i componenti della Giunta municipale e l’intera amministrazione comunale, a testimonianza dell'importanza strategica che questo progetto riveste per tutta la comunità monrealese.

“L’opera, che riconsegna alla città e ai visitatori un polmone verde strategico e rinnovato – afferma una nota del Comune – è stata seguita per il Comune dall’architetto Finella Badagliacca e dall’architetto Pietro Albanese. L’intervento si inserisce con forza all'interno delle linee programmatiche portate avanti dal sindaco Arcidiacono e dalla sua squadra, volte alla valorizzazione, alla tutela e al rilancio del patrimonio storico, monumentale e urbano della città.

Il progetto di riqualificazione è stato finanziato con un importo di poco superiore ai 600 mila euro attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nello specifico: Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.2 Inserito nell’ambito del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo.

L’obiettivo centrale dell'intervento, fortemente voluto dall'amministrazione, è stato il miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano, trasformando l'area in uno spazio pienamente accessibile, sicuro e accogliente per residenti, visitatori e turisti.

Subito dopo i saluti istituzionali del sindaco Arcidiacono e il taglio del nastro, la serata proseguirà all'insegna della valorizzazione delle risorse locali. L'Antivilla farà infatti da cornice a "Monreale Wine DOC", un esclusivo percorso di degustazione dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio, volto a celebrare il perfetto connubio tra la grande bellezza monumentale di Monreale e la sua ricca tradizione enogastronomica.