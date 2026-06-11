L’iniziativa è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio comunale

MONREALE, 11 giugno – Monreale aderisce al consorzio “Cultura e tradizioni dei castelli di Sicilia”, costituito alla fine del 2022 allo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei castelli medioevali situati nei rispettivi territori.

L’iniziativa è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel corso della seduta di martedì scorso, dando mandato al sindaco di formalizzare l’adesione all’ente consortile, di cui attualmente fanno parte le municipalità di Butera, Castelbuono, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Collesano, Favara, Francofonte, Geraci Siculo, Giuliana, Marineo, Montelepre, Piazza Armerina, Salemi e Taormina.

Partecipano inoltre al consorzio, il cui presidente è il sindaco di Castelbuono Mario Cicero, la società “Centomedia & Lode” di Palermo e il Club Alpino Siciliano, che è proprietario del castello di San Benedetto (nella foto), comunemente chiamato “Castellaccio”, avendolo acquistato nel 1897 dal ministero della Pubblica Istruzione.

Nel giugno dello scorso anno è stato sottoscritto fra l’amministrazione comunale di Monreale e il Club Alpino Siciliano un protocollo d’intesa finalizzato all’attuazione di una serie di iniziative riguardanti la tutela, la valorizzazione, la fruizione e la promozione del “Castellaccio”.