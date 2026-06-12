La “Settimana di musica sacra” di Monreale nel calendario dei grandi eventi di richiamo turistico

La prima edizione della rassegna internazionale risale al 1939

MONREALE, 12 giugno – È stato adottato dalla Regione Siciliana il calendario dei grandi eventi di richiamo turistico che si terranno sia quest’anno che nel 2027 in varie città e località isolane.

Nell’elenco delle manifestazioni allegato al decreto firmato dall’assessore regionale al Turismo Elvira Amata figura anche la “Settimana di musica sacra” di Monreale, i cui concerti sono in programma durante il mese di ottobre.

La prima edizione della rassegna monrealese di musica sacra, liturgica e spirituale risale al 1939: fu istituita su iniziativa del direttore d’orchestra Filippo Ernesto Raccuglia, scomparso nel 1987, ricordato in particolare per l’attività svolta al teatro Massimo di Palermo come sovrintendente (dal 1942 al 1953), poi come consulente artistico (dal 1959 al 1970) e infine, sino al 1973, come direttore artistico.

Raccuglia è stato anche commissario e direttore del conservatorio di musica di Palermo, nonché organizzatore del XXIII festival della Società internazionale di musica contemporanea, un evento storico che nella primavera del 1949 portò per la prima volta in Sicilia le avanguardie musicali e la musica dodecafonica; inoltre è stato critico musicale per i quotidiani palermitani “L’Ora” e “Telestar”.

Nel rispetto della tradizione, anche per la 68° edizione i concerti di musica sacra saranno ospitati in cattedrale, con ingresso libero sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili; il dettagliato programma della manifestazione sarà definito agli inizi della stagione autunnale.

Lo scorso anno, la Regione Siciliana è intervenuta finanziariamente a sostegno delle spese occorrenti per lo svolgimento della rassegna di Monreale con un contributo di 340.000 euro, avvalendosi della fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana per le attività direttamente connesse all’organizzazione e alla realizzazione dei servizi artistici.