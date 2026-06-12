Monreale, riapre i battenti l’antivilla comunale

Oggi pomeriggio la cerimonia di inaugurazione, dopo i lavori di riqualificazione

MONREALE, 12 giugno – Un luogo iconico, che necessitava di un restyling e che resta sempre nel cuore dei monrealesi, oggi è tornato ufficialmente nella disponibilità della comunità monrealese.

Ha riaperto ufficialmente i battenti, infatti, l’antivilla comunale del complesso monumentale Guglielmo II a Monreale. Lo storico spazio verde è stato restituito alla cittadinanza e ai visitatori dopo un importante e meticoloso intervento di restauro e riqualificazione.

Nel tardo pomeriggio è avvenuto il tradizionale taglio del nastro. Un happening al quale hanno preso parte le massime autorità locali, civili, religiose e militari, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia, insieme ai membri della giunta municipale e ai consiglieri comunali. All'evento hanno partecipato anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, tra cui il Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli. Ed ancora i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Polizia di Stato.

Il momento inaugurale è stato scandito anche da un profondo momento spirituale: Don Nicola Gaglio, parroco della Cattedrale di Monreale, ha infatti benedetto i rinnovati spazi dell'antivilla con una preghiera, augurando che questo luogo possa essere custode di comunità, socialità e rispetto per il bene comune. L'intervento di restauro ha permesso di recuperare un’area di grande importanza.

Inoltre, il progetto di riqualificazione urbana non si ferma qui: è stato infatti annunciato che a metà estate, nella zona adiacente, verranno installati i nuovi giochi per bambini, completando così l'opera e trasformando l'area in un punto di riferimento sicuro e accogliente anche per le famiglie e per i più piccoli. "La riapertura dell'antivilla comunale rappresenta un traguardo straordinario per tutta Monreale, frutto di un grande lavoro di squadra," ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono. "Per questo motivo voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per la realizzazione di questo grande progetto: dai componenti della mia giunta, che hanno seguito passo dopo passo l'iter, al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia per il costante supporto istituzionale, fino a tutti i consiglieri comunali che hanno dimostrato grande sensibilità verso il recupero di questo spazio.