Monreale, inaugurato lo sportello USMIA

“Un nuovo punto di supporto per il personale militare”

MONREALE, 13 giugno – Si è svolta ieri pomeriggio, alla presenza di autorità civili e militari, l’inaugurazione dello Sportello USMIA di Monreale, una nuova struttura dedicata al supporto del personale militare e delle loro famiglie.

L’apertura dello sportello rappresenta un ulteriore passo nell’impegno di USMIA Esercito Sicilia a favore di chi presta servizio nelle Forze Armate, offrendo un punto di riferimento sul territorio per affrontare le numerose esigenze legate alla carriera militare, alla tutela della salute e ai diritti del personale.

Quello di Monreale è il secondo sportello fisico attivato nella provincia di Palermo, dopo quello di Catania, e nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili una serie di servizi specialistici. Tra questi rientrano l’assistenza per le cause di servizio, le pratiche medico-legali, il supporto tecnico-amministrativo nella presentazione delle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la tutela durante le visite presso le Commissioni Mediche Ospedaliere e la predisposizione di perizie di parte.

Lo sportello offrirà inoltre consulenza in materia previdenziale, con particolare attenzione alle pensioni privilegiate, agli assegni di incollocabilità e ai benefici previsti per le Vittime del Dovere, oltre a servizi di supporto psicologico gratuito per affrontare situazioni di stress e difficoltà emotive connesse all’attività lavorativa. Prevista anche l’assistenza legale e disciplinare, estesa ai familiari del personale militare.

L’iniziativa, spiegano i promotori, non sostituisce i dipartimenti centrali già operativi nell’ambito di USMIA Interforze, ma nasce come struttura decentrata di supporto, in collegamento diretto con i responsabili dei dipartimenti nazionali per garantire coordinamento, uniformità d’azione e maggiore efficacia nell’assistenza agli iscritti.

In un periodo in cui il personale militare è chiamato ad affrontare scenari operativi sempre più complessi e impegnativi, l’apertura dello sportello vuole rappresentare un presidio concreto di vicinanza e tutela.

Un nuovo servizio che punta quindi a mettere al centro la salute, la dignità e il riconoscimento del sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato.