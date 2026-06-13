43 anni fa l’omicidio del capitano Mario D’Aleo, oggi il ricordo

Nella strage di via Scobar furono uccisi pure l’appuntato Giuseppe Bommarito e il carabiniere Pietro Morici

PALERMO, 13 giugno – Si è svolta questa mattina la cerimonia di commemorazione per il 43° anniversario dell’eccidio del Capitano Mario D’Aleo, dell’Appuntato Giuseppe Bommarito e del Carabiniere Pietro Morici, i tre militari dell’Arma dei Carabinieri uccisi in un agguato mafioso il 13 giugno 1983 e insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria.

Il primo momento commemorativo si è tenuto alle ore 8.30 in via Scobar a Palermo, luogo in cui avvenne l’attentato. Alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, del Prefetto di Palermo Massimo Mariani, delle autorità civili e militari, dei familiari delle vittime e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è stata deposta una corona d’alloro ai piedi della targa dedicata ai tre caduti.

Il Cappellano Militare don Salvatore Falzone ha officiato un momento di raccoglimento e preghiera, benedicendo la targa commemorativa che ricorda il tragico episodio.Nel corso della cerimonia, il Generale Del Monaco ha voluto rendere omaggio al coraggio dei tre militari, ricordandone il senso del dovere e il valore umano e professionale.

«Oggi onoriamo la memoria di tre valorosi Carabinieri, barbaramente uccisi 43 anni fa da Cosa Nostra – ha dichiarato il Generale –. Tre eroi che non hanno abbassato la testa davanti ai soprusi mafiosi, rimanendo fedeli ai valori del nostro giuramento. Il loro coraggio costituisce un’eredità preziosa per l’Arma e per i cittadini, un modello nobile a cui ispirarsi quotidianamente».

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” ha inoltre ricordato il legame dei tre militari con il percorso investigativo e operativo avviato dopo la morte del Capitano Emanuele Basile, sottolineando come il loro sacrificio rappresenti ancora oggi un esempio da trasmettere alle nuove generazioni.

La commemorazione è poi proseguita a Monreale, in via Venero, davanti alla caserma della Polizia Municipale, luogo che all’epoca dei fatti ospitava la Compagnia Carabinieri. Qui, ai piedi del monumento dedicato alla memoria dei tre caduti, il Generale Del Monaco, accompagnato dal vicesindaco di Monreale Riccardo Oddo e dalla vedova dell’appuntato Bommarito, ha deposto un cuscino di fiori.