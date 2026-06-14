A Salvatore Giaconia e Biagio Cigno i diplomi “honoris causa” dell’Accademia Siculo-Normanna

La consegna dei riconoscimenti è avvenuta nell’aula consiliare

MONREALE, 14 giugno – Nell’ambito della recente cerimonia di consegna del «Premio di cultura Città di Monreale», che si è svolta nell’aula consiliare, l’Accademia Siculo-Normanna ha conferito i diplomi “honoris causa” ai monrealesi Salvatore Giaconia e Biagio Cigno (entrambi nella foto).

«Con questi riconoscimenti - dichiara la presidente dell’Accademia, Chiara Giacopelli - abbiamo voluto rendere pubblicamente omaggio a due stimati cittadini che, con il loro proficuo impegno, hanno contribuito e contribuiscono in maniera significativa a connotare la vita artistico-culturale e sociale di Monreale».

Salvatore Giaconia è conosciuto ed apprezzato per la sua lunga e intensa attività come scenografo e regista teatrale; inoltre, è presidente e direttore artistico dell’associazione TE.M.A., costituita nel 2007, con la quale ha organizzato il corteo storico “Nel segno di Guglielmo”, riproposto più volte negli anni a Monreale con notevole successo.

Molteplici sono i settori a cui Biagio Cigno, nel tempo, ha dedicato il proprio dinamico impegno, operando in particolare nella formazione professionale e nell’ambito sindacale; è attualmente presidente del circolo Auser “Biagio Giordano” di Monreale e dell’associazione antiracket e antiusura “Liberi di lavorare”.

I diplomi “honoris causa” dell’Accademia Siculo-Normanna sono stati altresì conferiti al presidente dell’associazione “La casa di Giulio” Francesco Zavatteri, alla giornalista e conduttrice radiofonica Kate Worker, allo scrittore agrigentino Giovanni Tesé, alla professoressa Marinella Muscarà dell’Università degli studi “Kore” di Enna ed a Francesca Bommarito, fondatrice e presidente dell’associazione “Giuseppe Bommarito contro le mafie”.