L’oro del Duomo e il grasso del Pozzillo: la Monreale dai due volti

C’è una strana forma di strabismo culturale che affligge la nostra città

Un disturbo visivo collettivo per cui riusciamo a torcerci il collo verso l’alto, estasiati dal luccichio millenario dei mosaici del Duomo, mentre i nostri piedi osservano e magari calpestano felici i cartoni unti ed i resti gastronomici di una movida cittadina elevata ad espressione culturale delle nuove generazioni, ma non solo.

Guardatela dall’alto questa immagine: un affronto visivo che trasforma un sito storico nella pattumiera di una rosticceria all’aperto. Siamo un popolo di esteti a intermittenza: adoriamo il Cristo Pantocratore se c’è da fare un selfie con i turisti, ma diventiamo improvvisamente ciechi quando la storia seicentesca si trova a meno di un metro dal nostro naso, sommersa dai residui della movida. Il contrasto è quasi comico, se non fosse tragico e se non fosse l’ennesima violenza igienico- ambientale e culturale, da subire.

Da una parte l’oro zecchino, il patrimonio UNESCO, la Monreale che si specchia nella sua stessa grandezza e si compiace dei complimenti stranieri. Dall’altra, a pochissimi passi di distanza, l’urlo soffocato del Pozzillo, quel gioiello monumentale voluto nel 1602 dall’arcivescovo Ludovico II De Torres non è più una testimonianza storica, è stato declassato a prezioso poggiapiedi del più esclusivo dehors del "mordi e fuggi" dai consumatori di street food, peraltro ignari o indifferenti al passeggio dei topi, inquilini indisturbati del sito monumentale, ormai da lungo tempo. Un perfetto e abusivo tavolino in pietra calcarea dove le nuove generazioni celebrano il sacro rito dell'ignavia, abbandonando i resti del proprio passaggio calorico con la stessa disinvoltura con cui si lancia un mozzicone dal finestrino. Monreale, scrigno di bellezza normanna celebre in tutto il mondo, non è solo l’oro accecante dei mosaici del suo Duomo, e’ anche la pietra silenziosa dei suoi quartieri storici, come quello del Pozzillo. Eppure, l’obiettivo del mio cellulare oggi immortala l’ennesimo tradimento ambientale- gastronomico-culturale. Laddove l’arcivescovo De Torres, nel lontano 1602, volle edificare la monumentale Fontana del Pozzillo, oggi i gradini in pietra calcarea, concepiti per scendere verso la sorgente che dissetò generazioni di monrealesi, appaiono profanati senza pietà .

Probabilmente i nostri giovani, o chiunque sia stato “l’ avventore “ della monumentale trattoria all’aperto, ha scambiato un sito del Seicento, una eredità storica da custodire, per un pratico tavolino da picnic, facendo passare in secondo piano il rispetto per i luoghi e per l'arte, all'urgenza di consumare l'ennesimo pezzo di fritto o di pizza.

I giovani, troppo spesso intrappolati nell'individualismo digitale, sembrano aver smarrito la nozione stessa di "bene comune". Il patrimonio storico non viene percepito come un'eredità da custodire, bensì come uno spazio neutro, privo di anima, dove consumare e abbandonare i propri scarti senza alcun rimorso. Manca la consapevolezza che ogni pietra di quella fontana racconta chi siamo.

Piuttosto, oggi mostra senza pietà che siamo civicamente indigesti, che è in corso il fallimento di una intera collettività, molto spesso, troppo compiacente con la diseducazione dilagante. Questo vuoto civico si traduce in un vandalismo passivo ma devastante, figlio della noia e dell'ignoranza.

Sarebbe tuttavia fin troppo facile, e persino ipocrita, scaricare l'intera colpa soltanto sui ragazzi. Infatti lo baglio non sta nella fame chimica dei giovani, ma in capo a tutta la comunità cittadina che soffre di una profonda schizofrenia morale. Ci riempiamo la bocca di parole come "identità", "radici" e "turismo", mentre permettiamo che le nostre strade diventino il reparto umido di una rosticceria a cielo aperto. Il fallimento è totale e democraticamente distribuito.

Le famiglie infatti hanno brillantemente abdicato al loro ruolo primario, dimenticando di educare al rispetto per l'ambiente urbano e per la storia locale ed avendo piuttosto insegnato che il mondo finisce sullo zerbino di casa propria, che lo spazio pubblico è una terra di nessuno dove tutto è concesso.

I cittadini, che guardano, scrollano le spalle e tirano dritto, appaiono assuefatti a un degrado estetico che è lo specchio fedele di quello civico. Finché continueremo a ripulire solo la facciata per i turisti, lasciando che il cuore dei nostri quartieri storici affoghi nell'unto e nell'indifferenza, la nostra millenaria cultura rimarrà solo una bellissima cartolina- bugia.

Ma un plauso particolare va alla lungimirante amministrazione locale, pioniera di una nuova e rivoluzionaria teoria di conservazione dei beni culturali: il restauro conservativo a base di strutto e indifferenza. Con un colpo di genio gestionale, le istituzioni hanno capito che per proteggere la seicentesca Fontana del Pozzillo dall'usura del tempo basta applicare la collaudata "tecnica dello struzzo", osservando il degrado da una distanza di sicurezza così siderale da rasentare la latitanza. Mentre i palazzi del potere si autoincensano per l'oro del Duomo — perfetto per i selfie di facciata e per compiacere i turisti paganti —, il resto della storia cittadina viene brillantemente declassato a parco giochi della differenziata. L'assenza totale di controlli veri e diffusi su tutto il territorio, la mancata installazione di qualche telecamera nel quartiere non sono segni di pigrizia amministrativa, ma una raffinata strategia per non disturbare la "fame chimica" della movida selvaggia. In fondo, perché spendere fondi pubblici per valorizzare i quartieri storici quando si può lasciare che una colata di grasso da rosticceria crei una lucida barriera protettiva sui gradini del 1602? Un'efficienza amministrativa talmente immobile da rasentare l'opera d'arte.

La Fontana del Pozzillo sporca e profanata non è soltanto una ferita al passato, è lo sberleffo quotidiano al nostro futuro.





