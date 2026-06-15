Ieri il "Moto Incontro - Guzzi Club Palermo a Monreale"

Mototurismo come promozione turistica e anche sportiva

MONREALE, 15 giugno 2026 – Si è svolto ieri con successo il "Moto Incontro - Guzzi Club Palermo a Monreale", un evento che ha saputo unire la passione per le due ruote alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

L’iniziativa è stata inserita ufficialmente all'interno delle storiche celebrazioni per il 400° Anniversario della Festa del Crocifisso. La manifestazione aveva preso il via in mattinata a Palermo, in piazza de Saliba, dove appassionati e curiosi avevano potuto ammirare da vicino una splendida esposizione di modelli storici e moderni del celebre marchio dell'Aquila di Mandello. Successivamente, la carovana di motociclisti ha raggiunto Monreale.

Al loro arrivo, le moto sono state esposte nella piazza principale, catturando l'attenzione di numerosi cittadini e turisti. Ad accogliere la delegazione dei motociclisti sono stati il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore allo Sport e Spettacolo Salvo Giangreco, che hanno espresso grande entusiasmo, sottolineando l'importanza del mototurismo come promozione turistica e anche sportiva.