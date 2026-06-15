Monreale, il triste stato di abbandono della villetta di piazza Europa

L’area necessita di un semplice intervento di pulizia

MONREALE, 15 giugno – La villetta di piazza Europa (nella foto) è una delle poche, anzi pochissime aree verdi presenti nel centro urbano di Monreale.

Situata fra la via Kennedy e la via Di Liberti, a poca distanza dalle scuole Novelli e Veneziano, oggi si trova purtroppo in uno stato di triste abbandono che la rende di fatto infrequentabile: l’attuale condizione di degrado è del tutto evidente, con alte siepi che non vengono sfoltite ormai da tempo ed i vialetti interni infestati da erbe secche. E così lo “spettacolo” a cui sono costretti ad assistere residenti e passanti è davvero desolante, offrendo un’immagine di trascuratezza che denota sconfortante disinteresse e imperdonabile sciatteria.

Eppure non ci vorrebbe poi molto a rendere piacevolmente fruibile questa villetta, effettuando un accurato intervento di pulizia che non sarebbe di certo impegnativo né tantomeno costoso e che, è ovvio, dovrebbe essere ripetuto con cadenza periodica.

Appare naturale (ed è pure comprensibile) che gli amministratori comunali rivolgano particolare attenzione alle opere pubbliche e alle iniziative di grande rilevanza; ciò, tuttavia, non dovrebbe indurli a trascurare i più modesti e semplici interventi che riguardano l’ordinaria cura del decoro urbano e la costante manutenzione del verde pubblico, naturalmente da non limitare alla sola zona del centro storico. La sistemazione della villetta di piazza Europa, è chiaro, non è che una piccola cosa: ma Fëdor Dostoevskij ci ricorda che «è sempre per le piccole cose che ci si perde».