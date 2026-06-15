Fondo Pasqualino, 450 mila euro e non ne parliamo più

Storico accordo transattivo tra il comune di Monreale e gli eredi del defunto professore

MONREALE, 15 giugno – Come MonrealeNews aveva anticipato nei giorni scorsi (leggi qui) si conclude positivamente la complessa e pluridecennale controversia giudiziaria che ha visto contrapposti, sin dagli anni ‘80, il Comune di Monreale e gli eredi del defunto professore Pasqualino.

Dopo la delibera di giunta dello scorso mese di maggio , che andava in tal senso, oggi è arrivato l’epilogo ufficiale della vicenda con la firma di un atto transattivo stipulato presso lo studio del Notaio Giuseppe Crescimanno.

L'oggetto del lunghissimo contenzioso riguardava l'occupazione del cosiddetto "Fondo Pasqualino", sito in contrada Aquino, sul quale l'amministrazione comunale dell'epoca aveva edificato degli alloggi di edilizia popolare. La vicenda ha impegnato per decenni diverse autorità giudiziarie, sia civili che amministrative — inclusi la Suprema Corte di Cassazione e il Tar Sicilia —, vedendo succedersi ben dieci diverse amministrazioni cittadine fino a quella odierna guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono.

A fronte di una richiesta risarcitoria complessiva avanzata dagli eredi Pasqualino dinanzi al TAR Sicilia che ammontava a ben 2.900.000 euro per danni, la brillante e ferma conduzione delle trattative da parte del legale del Comune ha permesso di raggiungere un accordo definitivo per una somma di 450.000 euro a titolo risarcitorio, garantendo contestualmente la piena proprietà del fondo in capo al Comune di Monreale. Tale intesa ha determinato un risparmio netto per le casse comunali di quasi 2 milioni e 500 mila euro, scongiurando un gravissimo pregiudizio finanziario per l'Ente.

«La firma di questa transazione - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – rappresenta un momento storico e di fondamentale importanza per la nostra comunità. Mettiamo definitivamente la parola fine a una vicenda ingarbugliata e risalente nel tempo che pesava sulle finanze del nostro Comune. Il riconoscimento della piena proprietà del fondo e la contestuale salvaguardia del bilancio comunale costituiscono un successo senza precedenti»

«A nome di tutta la cittadinanza e dell'amministrazione comunale, desidero esprimere il mio più alto apprezzamento per il lavoro svolto all’avvocato Mimmo Rizzuto che ha reso possibile questo traguardo, con una professionalità encomiabile e una profonda conoscenza della materia”.

L'avvocato Rizzuto, nel commentare la conclusione della transazione, ha espresso profonda soddisfazione, ricordando come questo sia stato il primo contenzioso affidatogli dal Comune all'inizio della sua carriera e l'ultimo con cui chiude il suo storico impegno a difesa dell'Ente, sottolineando il valore della stima e della collaborazione ricevute nel corso degli anni da tutte le amministrazioni che si sono succedute.