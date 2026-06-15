Prove tecniche di Consiglio comunale ragazzi

Stamattina incontro operativo, in vista della formazione del nuovo organismo

MONREALE, 15 giugno – Questa mattina l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi e l’assessore alle Politiche Giovanili Fabrizio Lo Verso hanno incontrato i rappresentanti degli istituti scolastici del territorio.

L’obiettivo del tavolo di lavoro è l’avvio ufficiale dell’iter per la costituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR), un progetto di cittadinanza attiva già formalmente approvato dal Consiglio comunale. L'incontro segna il primo passo operativo di un percorso che vedrà gli studenti protagonisti della vita pubblica locale. Attraverso il CCR, i ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi, elaborare proposte concrete e interfacciarsi direttamente con l'amministrazione sui temi che più li riguardano da vicino, come la scuola, l'ambiente, la cultura, lo sport e il tempo libero. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha espresso grande soddisfazione per la partenza del progetto.

"Con il Consiglio comunale dei ragazzi – ha dichiarato – vogliamo offrire ai nostri giovani una vera e propria palestra di democrazia e civismo. È fondamentale che i cittadini di domani imparino a far sentire la propria voce e a partecipare alle decisioni che riguardano la nostra Monreale. Siamo pronti ad ascoltare le loro idee e a trasformarle, insieme, in azioni concrete per il bene della comunità".

"L'istituzione del CCR non è solo un atto formale - hanno aggiunto Roccamatisi e Lo Verso - ma un investimento concreto sul futuro. Vogliamo che i giovani si sentano parte integrante delle istituzioni, portando il loro punto di vista, fresco e costruttivo, all'attenzione della giunta".

Nei prossimi giorni, in stretta sinergia con i dirigenti scolastici e i docenti, verranno definite le tappe successive del cronoprogramma, che prevederà il coinvolgimento diretto delle classi e le successive fasi per l'elezione dei giovani consiglieri. All’incontro hanno preso parte per la scuola “Veneziano -Novelli” Romina Lo Piccolo, Gianpiero Lo Piano e Giovanna Lo Coco, per l’istituto Margherita di Navarra Antonio Mineo , per la scuola Guglielmo II Maria Grazia Scognamiglio, per l’Istituto Morvillo Maria Grazia Giambruno e infine i funzionari del comune Daniela Di Benedetto e Benedetta Cassarà.