''Storie di Crocifissi'', ieri l’incontro con Marco Pappalardo

Presentati i tre libri dell’autore dedicati a Padre Pino Puglisi, al giudice Rosario Livatino e a Pier Giorgio Frassati

MONREALE, 16 giugno – È stato un pomeriggio ricco di riflessioni, testimonianza e condivisione quello vissuto ieri presso il palazzo arcivescovile di Monreale insieme con lo scrittore Marco Pappalardo in occasione del nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Storie di Crocifissi”, nata in occasione dell’anno giubilare dedicato al 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso.

L’incontro, moderato da suor Fernanda Di Monte, si è configurato come un vero e proprio viaggio alla scoperta di tre figure di santità, che hanno saputo rendere straordinario il quotidiano: Don Pino Puglisi, il giudice Rosario Livatino e Pier Giorgio Frassati. Attraverso il racconto delle loro vite, ricostruito attraverso la lettura di alcune pagine dei libri scritti dall’autore a cura di Maria Sapienza, editi dalle Paoline, il pubblico presente all’evento ha potuto riscoprire come la santità possa realizzarsi nelle scelte di ogni giorno, nel servizio agli ultimi, nella giustizia e nell'amore verso gli altri.

L’autore Marco Pappalardo, docente e giornalista, ha raccontato la genesi dei libri scritti e destinati, in particolare, agli educatori come strumenti preziosi per avvicinare i giovani a queste tre figure di santità, che tanto hanno ancora da dire oggi con la loro testimonianza di vita. Fede, servizio e carità sono le tre parole, che hanno fatto da filo conduttore al discorso dell’autore nel presentare i tre protagonisti dei suoi libri, che con le loro vite hanno dimostrato il coraggio di una vita spesa per il bene del prossimo e l’affermazione dei valori di legalità e giustizia. La santità si è così presentata come itinerario accessibile a tutti, che invita a riscoprire la forza trasformante del Vangelo nella ferialità dell’esistenza, là dove ciascuno è chiamato a diventare segno credibile di speranza e di impegno.

L’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ha, infine, affermato: “Le vite di questi uomini ci raccontano come non ci possa essere fede in Cristo senza passione. Tutti abbiamo la possibilità di vivere una vita santa, cui dare forma attraverso le nostre azioni e le nostre parole. Padre Pino Puglisi, Rosario Livatino, Pier Giorgio Frassati sono segno di una testimonianza che ancora oggi può diventare impegno concreto. Ci insegnano che per quanto possa essere buio il mondo c’è sempre una luce con cui abitarlo ed essi hanno pensato di vivere il mondo, testimoniando con le loro vite quella luce”.