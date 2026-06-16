Comune-Amat, è ancora stop: da oggi le corse non arrivano a Monreale

Temporaneamente sospeso il prolungamento della corsa della linea 389 fino alla cittadina normanna

MONREALE, 16 giugno – Ancora un brusco stop nel rapporto tra l’Amat e il comune di Monreale, che, dopo la momentanea interruzione delle corse dello scorso mese di aprile, avevano riallacciato i rapporti alla vigilia dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso.

Adesso l’azienda trasporti palermitana ufficializza un’altra sospensione delle corse dirette a Monreale. Il risultato è che da oggi la linea del 389 non farà capolinea nella cittadina normanna in largo Vittorio Veneto. Almeno fino a quando la nuova questione non verrà ancora una volta risolta. L’azienda ha ufficializzato la propria posizione sul proprio sito. In precedenza lo aveva comunicato ai propri autisti, in modo che da oggi questi non arrivino più a Monreale.

Si prospetta un nuovo periodo di disagi, quindi, per i pendolari che quotidianamente si recano nel capoluogo, così come per i visitatori che da Palermo vogliono raggiungere Monreale per ammirare le bellezze normanne.

Peccato, perché il 28 aprile scorso era stata ufficializzata la nota con cui il Comune di Palermo aveva concesso all’Amat il nulla osta per prolungare la corsa della linea 389 fino a Monreale. La missiva aveva consentito il ripristino del servizio, sospeso dal 13 aprile scorso.

Quel giorno, pertanto, sembrava concludersi una vicenda che si era complicata quando la Regione aveva sollevato dubbi sulla convenzione firmata nel dicembre precedente tra il Comune normanno e l’azienda di trasporti palermitana, sostenendo che il servizio fosse di esclusiva competenza dell’Ast. Poi sembravano prevalere le ragioni turistiche, legate in particolar modo, alla presenza a Monreale di un sito patrimonio dell'Unesco.





