L’Amat non arriva a Monreale, per raggiungere Palermo il comune si rivolge alla ditta Giordano

L’azienda collegherà il capolinea del 389 alla Rocca al costo di 1,20 euro

MONREALE, 16 giugno – A causa dello stop annunciato ieri dall’Amat, che da oggi non raggiunge più la città di Monreale, il comune è costretto ad individuare soluzioni alternative.

L’assessore ai trasporti e vicesindaco Riccardo Oddo interviene per rassicurare la cittadinanza sul fatto che non esiste alcun problema di natura economica alla base del provvedimento: «Si tratta di un passaggio tecnico-amministrativo che più volte abbiamo chiesto ad AMAT di risolvere – afferma Oddo – Una questione puramente burocratica in corso di definizione: l'azienda è già pronta e attende soltanto l’ok definitivo da parte del Comune di Palermo, che l’autorizzi a riprendere regolarmente il servizio di collegamento tra Palermo e Monreale».

Nel frattempo, l'amministrazione comunale ha trovato una soluzione immediata e positiva per azzerare i disagi. In collaborazione con la ditta Giordano, che già gestisce i trasporti a Monreale, è stato predisposto un piano di mobilità straordinario per garantire la continuità dei viaggi. Come indicato nel documento ufficiale dell'azienda, già a partire dalle ore 13:50 di oggi, è operativa la linea di servizio 5 (Monreale – Circolare Urbana). Il servizio è stato potenziato per offrire massima comodità all'utenza. Il bus collegherà il capolinea (incrocio tra via Palermo e via Benedetto D'Acquisto) con la zona Rocca, garantendo in modo fluido e continuo il fondamentale snodo di interscambio per chi deve raggiungere Palermo.

Per andare incontro alle esigenze di lavoratori, studenti e turisti, le corse copriranno tutta la giornata con partenze da piazza Vittorio Emanuele. La prima corsa è fissata alle 6:30 del mattino, l'ultima corsa alle 20:30 della sera, con una frequenza costante ogni 30 minuti. Il costo del biglietto è di 1,20 euro.

“L'amministrazione comunale – si legge in una nota – fiduciosa in una rapida conclusione dell'iter burocratico da parte del Comune di Palermo per il rientro della linea 389, esprime grande soddisfazione per aver messo in sicurezza la mobilità dei monrealesi in tempi record e senza interruzioni”.