Amat, c’è l’ok del comune di Palermo: collegamento verso il ripristino

Sembra avviarsi a soluzione la vicenda dello “sconfinamento” della linea 389
MONREALE, 17 giugno – Un passo importante, si spera decisivo, verso il ripristino del collegamento Palermo-Monreale dell’Amat, che è stato interrotto ieri a causa della scadenza dell’autorizzazione concessa dalla Regione per consentire il prolungamento della corsa in territorio monrealese.
Dopo il sollecito dell’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò al comune di Palermo, è arrivata la nota con cui quest’ultimo concede il nulla osta all’Amat per “sconfinare” in territorio monrealese, ultimo tratto della corsa che prende il via in piazza Indipendenza.
Entro breve tempo, si spera già nella giornata di domani, pertanto, il collegamento Palermo-Monreale potrebbe essere ripristinato, con grande sollievo per l’utenza, costituita soprattutto dai numerosi pendolari che quotidianamente si recano nel capoluogo per motivi di lavoro, oltre che per i turisti “fai da te”, che raggiungono la cittadina normanna per ammirare le bellezze monumentali. In considerazione del periodo dell’anno, invece, non pagano dazio, almeno in questa circostanza, gli studenti che quotidianamente fanno la spola fra i due comuni per raggiungere gli istituti scolastici del capoluogo.
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