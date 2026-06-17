Monreale, al via la procedura per la messa in sicurezza della Provinciale 68/Bis di Pezzingoli

Investimento da 1,2 milioni di euro

MONREALE, 17 giugno – Il Comune di Monreale avvia l’iter per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 68/Bis di Pezzingoli, un intervento strategico per la viabilità del territorio dal valore complessivo di 1,2 milioni di euro.

La procedura è stata avviata dall’Area VI Pianificazione Territorio dell’ente e sarà finanziata attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027. L’importo previsto comprende 844.578,06 euro destinati all’esecuzione dei lavori, mentre la restante quota è riservata alle somme a disposizione dell’amministrazione. Per individuare le imprese da coinvolgere nella procedura saranno consultati almeno cinque operatori economici selezionati dall’Albo di fiducia del Comune, iscritti alla piattaforma “Appalti & Contratti” e inseriti nella White List della Prefettura. Le aziende interessate dovranno essere in possesso dell’attestazione SOA categoria OG3, classifica III.

L’amministrazione ha inoltre precisato che la procedura sarà svolta nel rispetto del principio di rotazione, prevedendo l’esclusione degli operatori economici che abbiano già ottenuto l’aggiudicazione di altri appalti con la stessa stazione appaltante nell’ultimo anno.

L’affidamento dei lavori avverrà secondo il criterio del minor prezzo, con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte considerate anomale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’architetto Ivana Basilico.

Il Comune di Monreale specifica che l’avviso pubblicato ha esclusivamente finalità di trasparenza e pubblicità e non rappresenta un invito a presentare manifestazioni di interesse. La documentazione completa è disponibile sul sito istituzionale dell’ente, sulla piattaforma “Appalti & Contratti” e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC.

L’intervento sulla Provinciale 68/Bis di Pezzingoli rappresenta un investimento rilevante per migliorare sicurezza e condizioni della viabilità in un’area importante del territorio monrealese.