Le giovani monrealesi Flavia Albano e Georgia Manno premiate all’Ars

Riconosciuto il successo al CWMUN 2026 di New York

PALERMO, 17 giugno – Si è svolta oggi all’Assemblea Regionale Siciliana la cerimonia di consegna dei diplomi ai giovani che si sono distinti al Change the World Model United Nations (CWMUN) 2026, considerato uno dei più importanti forum studenteschi internazionali dedicati alla simulazione delle attività delle Nazioni Unite.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche due giovani monrealesi, Flavia Albano e Georgia Manno, che frequentano il quarto anno del liceo scientifico “Benedetto Croce” di Palermo ed hanno ottenuto un importante riconoscimento entrando a far parte del “The 2026 CWMUN International Board” in qualità di delegate dello Zimbabwe e del Portogallo durante la simulazione diplomatica internazionale svoltasi a New York dal 20 al 22 marzo 2026 (alla quale si riferisce la foto).

Il percorso del CWMUN ha coinvolto studenti provenienti da diversi Paesi, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi sui temi della diplomazia, delle relazioni internazionali e della cooperazione globale, attraverso un’esperienza formativa basata sul modello delle Nazioni Unite.

La cerimonia ospitata nella sede del Parlamento siciliano ha rappresentato un momento di valorizzazione dell’impegno e delle competenze maturate dai giovani partecipanti, premiando capacità di confronto, conoscenza delle dinamiche internazionali e spirito di partecipazione.

L’ingresso nel Board internazionale del CWMUN rappresenta un risultato significativo, che riconosce il valore del lavoro svolto e il ruolo dei giovani come protagonisti nei percorsi di cittadinanza attiva e formazione internazionale.