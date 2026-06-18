Monreale, al via i Centri Estivi 2026 per minori

Il comune pubblica l’avviso per l’accreditamento delle strutture

MONREALE,18 giugno – L’amministrazione comunale pubblica l’avviso per l’accreditamento dei Centri Estivi 2026 rivolti ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che si svolgeranno dal 20 luglio al 15 settembre.

L’iniziativa punta a offrire un sostegno concreto alle famiglie durante il periodo estivo, promuovendo allo stesso tempo attività educative, ricreative e inclusive per bambini e ragazzi del territorio. A sottolineare il valore del progetto è stato l’assessore ai Servizi Sociali Riccardo Oddo, che ha evidenziato l’importanza del potenziamento delle misure dedicate all’inclusione: «Un supporto concreto alle famiglie e un passo avanti per l’inclusione, grazie al potenziamento dei contributi per i minori con disabilità e il rapporto 1:1 con gli operatori».

Il provvedimento porta la firma del dirigente Pietroantonio Bevilacqua e prevede la possibilità di partecipazione per Enti del Terzo Settore, parrocchie, scuole paritarie, società e associazioni in possesso di almeno un anno di esperienza nel settore. I progetti presentati dovranno avere una durata minima di sei settimane, prevedere attività per almeno cinque ore giornaliere, con inclusione della merenda e della copertura assicurativa per i partecipanti. Ogni struttura potrà accogliere un massimo di 30 minori.

Per sostenere la partecipazione delle famiglie è previsto un sistema di voucher pari a 25 euro al giorno per minore, fino a un massimo di 20 accessi. Per gli utenti con disabilità sarà inoltre previsto un contributo aggiuntivo fino a 12,50 euro al giorno, finalizzato al supporto individualizzato con rapporto 1:1 con gli operatori.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale www.servizisocialiapp.it, dalle 12 del 22 giugno fino alle 12 del 29 giugno.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Monreale, in via Venero 117, ai numeri 091.6564304 (Terranova) e 091.6564264 (Di Giorgio), oppure tramite email all’indirizzo promozione.sociale@comune.monreale.pa.it. L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Monreale.