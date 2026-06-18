Riparte oggi il collegamento Monreale-Palermo dell’Amat

Il bus della linea 389 torna a fare capolinea a Monreale

MONREALE, 18 giugno – L’amministrazione comunale di Monreale comunica che, a partire dal pomeriggio di oggi, riprenderà regolarmente il servizio di trasporto pubblico locale gestito da Amat, che assicura il fondamentale collegamento tra la città di Monreale e Palermo.

In particolare, tornano operative le corse della linea 389 ripristinando così un servizio essenziale per i cittadini, i pendolari e i numerosi turisti. La ripartenza è stata resa possibile grazie alla definitiva conclusione di tutto l’iter. Amat ha infatti ricevuto il via libera ufficiale da parte della Regione Siciliana, sbloccando così la situazione e permettendo il ritorno alla regolare programmazione delle corse.





