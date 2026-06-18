Vicenda Benedetto Balsamo, il Comune ricorre in appello

In primo grado il tribunale ha dato ragione all’Opera Pia

MONREALE, 18 giugno – Il Comune di Monreale presenta appello contro la sentenza del Tribunale di Palermo relativa alla controversia con l’Opera Pia Casa di Riposo Monsignor Benedetto Balsamo.

La Giunta comunale, con una deliberazione di ieri, ha infatti, autorizzato il sindaco Alberto Arcidiacono a promuovere il ricorso in secondo grado per contestare la decisione del giudice. La vicenda riguarda l’immobile comunale di via D’Acquisto 33, dove ha sede attualmente la scuola Guglielmo, per il quale l’Opera Pia aveva avviato un procedimento giudiziario chiedendo l’accertamento dell’occupazione dell’immobile, il rilascio dello stesso e il pagamento di un’indennità. Il Comune si era costituito in giudizio nel 2025 affidando la propria difesa all’avvocato Massimiliano Valenza.

Il Tribunale di Palermo, con una sentenza dell’aprile 2024, aveva accolto le richieste dell’Opera Pia, disponendo il rilascio dell’immobile, il pagamento dell’indennità di occupazione e delle spese di giudizio a carico del Comune. Dopo la notifica della sentenza, l’amministrazione ha valutato l’opportunità di impugnare il provvedimento entro i termini previsti.

Alla base della scelta dell’appello ci sono alcune contestazioni sollevate dal legale dell’Ente, tra cui il possibile difetto di giurisdizione del giudice ordinario su alcune parti della decisione e la contestazione delle motivazioni relative alla mancata compensazione con crediti vantati dal Comune. La Giunta ha ritenuto condivisibili tali motivazioni e ha deciso di procedere con il ricorso. L’incarico per l’assistenza legale sarà affidato a un professionista esterno individuato, per ragioni di continuità, nell’avvocato Massimiliano Valenza, già difensore del Comune nel primo grado di giudizio. La spesa prevista per l’incarico non potrà superare i 10 mila euro, comprensivi di accessori e contributo unificato.

La Giunta ha inoltre precisato che la controversia ha valore indeterminabile e che, per tutelare gli equilibri finanziari dell’Ente, l’eventuale rischio economico collegato alla causa sarà considerato nell’ambito del “Fondo Rischi”, senza assumere al momento impegni di spesa per le richieste avanzate dalla controparte.