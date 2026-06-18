Villaciambra, "nonno" Totò La Versa festeggia i suoi 106 anni

Il sindaco Alberto Arcidiacono è andato a porgergli gli auguri della cittadinanza

MONREALE, 18 giugno – Ha festeggiato oggi il traguardo dei 106 anni, circondato dall’affetto dei familiari, nonno Salvatore “Totò” La Versa, originario di Villaciambra e uomo più longevo di Monreale.

Alla festa ha partecipato anche il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha portato gli auguri e i saluti dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, consegnando una pergamena commemorativa in ricordo di questo importante traguardo.