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Villaciambra, "nonno" Totò La Versa festeggia i suoi 106 anni

· Cronaca varia

Il sindaco Alberto Arcidiacono è andato a porgergli gli auguri della cittadinanza

MONREALE, 18 giugno – Ha festeggiato oggi il traguardo dei 106 anni, circondato dall’affetto dei familiari, nonno Salvatore “Totò” La Versa, originario di Villaciambra e uomo più longevo di Monreale.

 Alla festa ha partecipato anche il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha portato gli auguri e i saluti dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, consegnando una pergamena commemorativa in ricordo di questo importante traguardo. 

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