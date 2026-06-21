Contrordine: le carte d’identità cartacee non scadranno il prossimo 3 agosto

Sarà possibile continuare a utilizzarle fino alla data di scadenza

MONREALE, 21 giugno – Alla fine, il contrordine è arrivato: le carte d’identità cartacee non scadranno il 3 agosto 2026, come annunciato nei mesi scorsi; d’altronde, come affermava Aldo Moro, «il rinvio è il momento significativo di ogni disegno riformatore».

La decisione è stata assunta di recente dal Consiglio dei Ministri per garantire la continuità amministrativa e alleggerire la pressione che grava sugli uffici anagrafici dei comuni italiani, che ormai da mesi si ritrovano subissati di richieste per il rilascio della carta d’identità elettronica.

I documenti in formato cartaceo restano quindi validi sino alla naturale scadenza negli stessi indicata, mantenendo la possibilità di utilizzo in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, gli istituti previdenziali e le aziende che gestiscono i pubblici servizi (utenze, servizi postali, trasporti). Nell’ambito della fase transitoria e per venire incontro a chi dovesse ritrovarsi con la carte d’identità scaduta, deteriorata o smarrita è prevista l’emissione di un documento di identità provvisorio.

A Monreale, per il rilascio della carta elettronica occorre fissare un appuntamento telefonando al numero 0916564455 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, presentandosi nel giorno indicato con il documento cartaceo da sostituire, una fotografia e la tessera sanitaria; i diritti da versare ammontano 22,21 euro, con pagamento da effettuare esclusivamente tramite carta di credito o di debito ovvero con bonifico bancario.

La durata della Cie è variabile a seconda dell’età del possessore: per i bambini sotto i 24 mesi vale tre anni, per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni resta valida per un quinquennio, per i maggiorenni la scadenza è decennale; infine, la carta richiesta dagli ultrasettantenni ha validità praticamente illimitata e, quindi, non prevede alcun rinnovo periodico.