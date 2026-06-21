Monreale, l’ex cantina dei boss nel degrado

Caputo: “Due milioni di euro spesi per la Kaggio e un patrimonio confiscato lasciato all’abbandono”

MONREALE, 21 giugno – Da luogo simbolo del potere mafioso a esempio di mancata valorizzazione di un bene confiscato. È questa la denuncia lanciata da Salvino Caputo, vice segretario regionale dell’Udc in Sicilia, dopo il sopralluogo effettuato presso la cantina di contrada Pietra Lunga, a Monreale.

Secondo Caputo, la struttura, un tempo utilizzata dai clan corleonesi e dai boss di San Giuseppe Jato per incontri e summit mafiosi, avrebbe dovuto trasformarsi in un centro produttivo al servizio del territorio. Invece, oggi, si presenta in condizioni di degrado e abbandono.

“La cantina era più un luogo di riunioni mafiose che un vero impianto produttivo – ha dichiarato Caputo –. La Regione aveva finanziato anche silos per il mosto mai utilizzati. Per la ristrutturazione sono stati spesi circa 2 milioni di euro, ma oggi la struttura versa in totale stato di abbandono”.

Dopo gli interventi di recupero, la cantina era stata affidata prima al Consorzio Sviluppo e Legalità e successivamente alla cooperativa Cooperativa Placido Rizzotto, con l’obiettivo di restituire il bene alla comunità e rilanciare il settore agricolo locale.

Secondo quanto riferito da Caputo, però, il progetto non avrebbe raggiunto gli obiettivi previsti: “Gli impianti non vengono utilizzati per finalità produttive e la struttura viene impiegata soltanto una volta l’anno per l’ammasso di cereali e altre attività”.

La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione dei patrimoni sottratti alla criminalità organizzata. “Si parla spesso della destinazione sociale dei beni confiscati ai boss mafiosi – ha aggiunto Caputo – ma nella realtà molti di questi immobili restano inutilizzati e finiscono nel degrado”.

Il vice segretario regionale dell’Udc ha annunciato di aver segnalato la situazione alla Prefettura di Palermo e all’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, chiedendo l’avvio degli accertamenti necessari.

“Questa vicenda – ha concluso Caputo – dimostra ancora una volta la necessità di rivedere i criteri di gestione e assegnazione dei patrimoni sottratti alla mafia, affinché possano diventare realmente strumenti di sviluppo e legalità”.