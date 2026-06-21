Monreale, grave incidente sulla statale per Pioppo

Auto impatta contro gruppo di ciclisti: muore una donna. Indagini in corso

MONREALE, 21 giugno – Una ciclista di 41 anni, Mirela Nicoletta Rusu, è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata nella Statale 186 alle porte di Pioppo. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile avrebbe invaso la corsia opposta durante un sorpasso investendo un gruppo di ciclisti.

La donna è deceduta sul colpo. I ciclisti superstiti hanno fornito agli investigatori una ricostruzione della dinamica dell'incidente. Indagano la polizia municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia.