San Martino delle Scale: il Comune consegna il rinnovato campetto di calcio di Piano Geli

È stato realizzato grazie ad un finanziamento della Regione

MONREALE, 22 giugno – Si sono finalmente sbloccate le procedure per la consegna del campetto di calcio di Piano Geli, a San Martino delle Scale.

Risolte definitivamente le ultime questioni burocratiche e completate le parti amministrative riguardanti il collaudo, la struttura è ora ufficialmente pronta per la consegna.

I lavori di riqualificazione, realizzati dall’ufficio tecnico del Comune grazie a un finanziamento della Regione Siciliana, hanno permesso di recuperare interamente una struttura che da tempo si trovava in stato di degrado. Il campetto torna così da oggi nella piena disponibilità della comunità locale.

"Oggi consegniamo ai residenti e ai giovani del territorio un impianto sportivo sicuro e totalmente rinnovato," ha dichiarato l’assessore Riccardo Oddo prima delle sue dimissioni "Questo intervento cancella gli anni di abbandono e restituisce a Piano Geli un punto di riferimento fondamentale per l'aggregazione e lo sport”.





