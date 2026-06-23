Monreale, il comune affida i servizi ausiliari del cimitero

Stanziati quasi 40 mila euro per accoglienza e decoro degli spazi
MONREALE, 23 giugno – Il Comune di Monreale affida i servizi ausiliari per la gestione del cimitero monumentale. L’obiettivo è quello di garantire continuità nelle attività di supporto agli utenti e maggiore cura degli spazi cimiteriali.
L’incarico è stato affidato alla EcoTourist Società Cooperativa Sociale, attraverso una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Il servizio comprende attività di portierato, accoglienza e supporto alla gestione quotidiana del cimitero, oltre agli interventi necessari a garantire il decoro e la corretta fruizione degli spazi da parte dei cittadini.
L’offerta presentata dalla cooperativa è stata ritenuta congrua per un importo di 32.640 euro oltre IVA al 22%, per una spesa complessiva impegnata dal Comune pari a 39.820,80 euro.
Nel provvedimento a firma del comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli, viene evidenziato che la scelta della cooperativa è legata anche all’esperienza maturata in precedenti attività, svolte con esito positivo, e al suo impegno nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Per questo motivo il Comune ha motivato la deroga al principio di rotazione previsto dalla normativa sugli affidamenti pubblici.
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