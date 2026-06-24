Lavori al «Centro Maria Immacolata» di Poggio San Francesco: che fine ha fatto l’appalto?

Il finanziamento dell’intervento “urgente” risale al settembre dello scorso anno

MONREALE, 24 giugno – Risale al settembre dello scorso anno il provvedimento con cui la Regione Siciliana ha finanziato i lavori da realizzare presso il «Centro Maria Immacolata» di Poggio San Francesco (nella foto).

Le opere di cui è prevista l’esecuzione riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali parrocchiali con riferimento, in particolare, al rifacimento della pavimentazione del terrazzo e alla sostituzione degli infissi degli ambienti a piano terra: il tutto per una spesa che in sede di progettazione è stata stimata in circa 63.000 euro.

Il decreto con cui l’intervento è stato autorizzato e sovvenzionato è stato emesso il 16 settembre 2025 dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, che ha demandato al Comune di Monreale il compito di provvedere all’espletamento della procedura inerente all’affidamento dei lavori.

Gli interventi da attuare rivestono carattere di urgenza: ciò è specificato in termini estremamente chiari in tutta la documentazione amministrativa e tecnico-progettuale; tuttavia, pur essendo trascorso ormai quasi un anno dalla concessione del finanziamento, ad oggi i lavori non risultano ancora appaltati … nonostante la dichiarata urgenza.

Per quanto è dato sapere, l’iter per il relativo affidamento è stato avviato diversi mesi addietro; sino ad ora, però, non si ha alcuna notizia o comunicazione ufficiale in merito all’individuazione dell’impresa appaltatrice. E’ possibile immaginare che ci sia di mezzo qualche contrattempo burocratico o procedurale: ma, è chiaro, siamo solo nel campo delle labili ipotesi. Non rimane allora che pazientare e aspettare, con buona pace di chi si ostina ingenuamente a credere che “urgenza” significhi “urgenza”.