Caldo senza tregua, domani sarà ancora allerta gialla

Temperature massime previste intorno ai 33 gradi

PALERMO, 24 giugno – L’ondata di calore che in questi giorni sta interessando il Nord Italia non accenna a diminuire e continua a mettere sotto pressione anche le regioni del Sud, con la Sicilia e il territorio palermitano tra le aree maggiormente colpite.

Le temperature elevate, unite all’assenza di significativi cambiamenti meteorologici, mantengono alta l’attenzione delle autorità e dei cittadini.

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla prossima mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo e per il suo hinterland è confermato anche per le giornate successive un livello 1 di rischio per le ondate di calore, contrassegnato dal colore giallo, con temperature massime percepite intorno ai 33 gradi.

Un caldo persistente che si fa sentire nella vita quotidiana dei cittadini: dalle ore più calde della giornata alle difficoltà per chi lavora all’aperto, fino alle maggiori attenzioni richieste per anziani, bambini e persone fragili. Le raccomandazioni restano quelle di limitare l’esposizione al sole nelle fasce centrali della giornata, bere frequentemente e mantenere adeguatamente idratati gli ambienti domestici.

Accanto al caldo resta alta anche la preoccupazione per il fronte incendi. Il bollettino indica un livello di preallerta con pericolosità media, una condizione che richiede prudenza soprattutto nelle aree verdi, nelle zone collinari e nelle campagne del palermitano, dove le alte temperature e la vegetazione secca possono favorire la propagazione delle fiamme.

Le autorità invitano alla massima attenzione: piccoli comportamenti irresponsabili, come l’abbandono di mozziconi accesi o l’accensione di fuochi in aree non consentite, possono trasformarsi in situazioni di grave rischio per l’ambiente e per la sicurezza delle persone.

La Sicilia continua dunque a fare i conti con una fase di caldo intenso che, almeno nel breve periodo, non sembra destinata a lasciare spazio a un deciso calo delle temperature. L’estate entra nel vivo e con essa cresce la necessità di prevenzione e di collaborazione tra cittadini e istituzioni per affrontare gli effetti del caldo e tutelare il territorio.