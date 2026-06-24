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Monreale, la raccolta dei rifiuti organici il sabato non sarà più effettuata

· Nicola Giacopelli · Cronaca varia

Lo ha stabilito con apposita ordinanza il sindaco Alberto Arcidiacono

MONREALE, 24 giugno – In tutto il territorio del Comune di Monreale, d’ora in avanti, i rifiuti organici non potranno più essere conferiti il sabato.

Lo ha stabilito il sindaco Alberto Arcidiacono con un’apposita ordinanza, modificando il calendario relativo alla raccolta differenziata: così, a partire dal 27 giugno, ogni sabato gli utenti dovranno conferire esclusivamente il vetro e gli imballaggi in alluminio (lattine, vaschette monouso, scatolette e così via).
Il provvedimento è stato adottato dal primo cittadino “al fine di garantire maggiore efficienza del servizio ed ottimizzare le modalità di raccolta”, riducendo da tre a due i giorni della settimana dedicati alla frazione organica.
Va ricordato che rientrano in questa specifica tipologia di rifiuti, in particolare, gli avanzi di cibo, la frutta, la verdura, il pane, i tovaglioli sporchi di resti di alimenti, la cenere da combustione vegetale, le salviette di carta umide, i bastoncini cotonati biodegradabili, i fazzolettini e la carta igienica.

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