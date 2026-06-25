Monreale, i venerdì e sabato Antivilla comunale aperta fino a mezzanotte

Provvedimento in vigore per tutti i weekend della stagione estiva

MONREALE, 25 giugno – Al via una nuova iniziativa per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città e offrire a cittadini e turisti un’esperienza unica sotto le stelle.

L'amministrazione comunale ha programmato il prolungamento dell'orario di apertura dell'Antivilla comunale per tutti i weekend della stagione estiva. Lo storico spazio verde, recentemente inaugurato e restituito alla comunità nel suo antico splendore grazie a importanti interventi di riqualificazione, resterà aperto dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, ogni venerdì e sabato.

L'Antivilla è parte integrante del monumentale complesso abbaziale Guglielmo II, un sito di inestimabile valore che custodisce capolavori dell'arte arabo-normanna tra i quali spiccano il Duomo e il Chiostro dei Benedettini, quest'ultimo inserito ufficialmente nella lista dei patrimoni dell'Umanità Unesco.

L’apertura prolungata non sarà l’unica novità: l’amministrazione ha infatti previsto una ricca programmazione di attività e iniziative culturali. Si comincia già in questo fine settimana, durante il quale gli splendidi spazi storici dell'Antivilla e la suggestiva cornice di piazza Guglielmo II ospiteranno esclusivi eventi legati al mondo della moda.

Le manifestazioni sono state promosse in stretta sinergia dagli assessorati allo Spettacolo e al Turismo, guidati rispettivamente dagli assessori Salvo Giangreco e Nadia Battaglia, con l'obiettivo di coniugare la bellezza monumentale di Monreale alla vivacità degli eventi.