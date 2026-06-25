Rifiuti, retromarcia del Comune: sabato l’organico sarà regolarmente raccolto

Mannino: “Il conferimento e il ritiro dell'umido restano invariati rispetto alle abitudini di sempre”

MONREALE, 25 giugno – L’amministrazione comunale fa marcia indietro: la raccolta dell’organico, che era stata sospesa nella giornata di sabato, sarà effettuata regolarmente.

Lo annuncia l’amministrazione comunale stessa, che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare la decisione attraverso una contro-ordinanza sindacale, che revoca quella emanata nella giornata di ieri, a firma del sindaco Alberto Arcidiacono. La motivazione della retromarcia sta nella risoluzione dei problemi organizzativi che avevano portato a prendere la prima decisione. L’impegno sia del comune, che della ditta Ecolandia, che gestisce il servizio di raccolta nel territorio di Monreale, ha fatto sì, però, che potesse essere garantito il servizio regolarmente, come sempre avvenuto.

La decisione di ieri aveva sollevato un vero e proprio vespaio di polemiche, soprattutto sui social, alimentate da utenti che criticavano la scelta, soprattutto in questi giorni di grande caldo, temendo pesanti conseguenze igienico-sanitarie.

Sulla questione interviene l’assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, che tiene a ribadire e confermare un punto fondamentale per la cittadinanza a seguito della revoca dell'ordinanza: “Nessuna variazione per il sabato – fa sapere – La raccolta della frazione umido continuerà a svolgersi regolarmente ogni sabato, esattamente come previsto dal vecchio calendario e come è sempre avvenuto.

Ci teniamo a rassicurare i cittadini – aggiunge Mannino – Per il sabato non cambia assolutamente nulla: il conferimento e il ritiro dell'umido restano invariati rispetto alle abitudini di sempre”.