Riqualificazione del campo "Conca d’Oro" parte seconda: il Comune candida il progetto con “Sport e Periferie 2026”

Un modo per realizzare interventi su tribune, spogliatoi, aree esterne e strutture di servizio

MONREALE, 25 giugno – Il rifacimento del manto erboso del campo Conca d’Oro di Monreale, terminato già due anni fa, potrebbe non essere lo step conclusivo per ammodernare lo storico impianto di via Aldo Moro, teatro di tutte le imprese calcistiche cittadine.

Arriva adesso, infatti, un nuovo passo verso la riqualificazione della struttura. La Giunta comunale ha approvato la candidatura del progetto di recupero e adeguamento del campo sportivo comunale nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie 2026”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani.

L’obiettivo dell’amministrazione è ottenere un finanziamento per realizzare interventi di manutenzione, messa in sicurezza e valorizzazione di una struttura ritenuta strategica per la comunità. Il progetto prevede il recupero delle strutture di pertinenza dell’impianto, con particolare attenzione alle tribune, agli spogliatoi sottostanti la gradinata e alle aree esterne, così da restituire alla città uno spazio sportivo più moderno e funzionale.

Il bando “Sport e Periferie” nasce con l’obiettivo di sostenere interventi capaci di ridurre il disagio sociale, migliorare la qualità urbana, favorire la sicurezza e promuovere la pratica sportiva, soprattutto attraverso il recupero degli impianti pubblici esistenti.

La misura prevede finanziamenti destinati a diverse tipologie di intervento, tra cui manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e messa a norma degli impianti. Per i Comuni fino a 15 mila abitanti, gli interventi di questo tipo possono arrivare fino a un contributo massimo di 800 mila euro. La Giunta comunale ha quindi dato mandato al responsabile unico del procedimento, l’architetto Piero Albanese, di predisporre tutti gli atti necessari per la presentazione della proposta progettuale.

L’amministrazione ha inoltre dichiarato la volontà di partecipare all’avviso pubblico e di garantire la compartecipazione finanziaria prevista dal bando, pari al 10% dell’importo finanziato, secondo le modalità stabilite dall’avviso. Con questa candidatura Monreale punta dunque a trasformare il campo “Conca d’Oro” in un impianto più moderno e accessibile, rafforzando il ruolo dello sport come elemento di aggregazione e crescita sociale.