Illuminazione pubblica, stanziati i fondi per riaccendere le torri faro della statale 186 e via Novelli

Attualmente la zona non risponde ai migliori canoni di sicurezza

MONREALE, 25 giugno – Un passo importante in direzione del miglioramento della sicurezza stradale e del decoro urbano.

Nell’ambito della convenzione Consip per la fornitura del servizio luce affidato alla società "Enel Sole", il comune impegna le somme necessarie per la realizzazione di una serie di interventi urgenti di ripristino su impianti di pubblica illuminazione ormai vetusti o non funzionanti.

Il piano dei lavori partirà da due aree particolarmente critiche del territorio comunale, con l'obiettivo di restituire piena visibilità e sicurezza a snodi viari fondamentali: Sulla statale 186 si procederà con la riattivazione delle torri faro, attualmente spente e fuori servizio in via Pietro Novelli alta (strada ex SP 69) (nella foto) nel tratto che costeggia il cimitero e fino al centro abitato, l'impianto sarà completamente rigenerato. L'intervento prevede il rifacimento delle dorsali elettriche e l'integrazione dei pali della luce mancanti. La programmazione non si ferma qui. Gli uffici tecnici comunali preposti, come afferma una nota del comune, sono già al lavoro per valutare e pianificare ulteriori interventi di efficientamento e ripristino, sempre a valere sullo stesso impegno economico, che verranno realizzati subito dopo questa prima fase.

I tempi tecnici previsti per l’avvio effettivo dei cantieri sono strettamente legati alle necessarie procedure organizzative, alle verifiche tecniche per la complessità degli interventi e ai tempi di approvvigionamento dei materiali strutturali. L'amministrazione si impegna a monitorare costantemente l'iter per ridurre al minimo i tempi di attesa.