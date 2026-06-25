Prevenzione e salute femminile: all’ospedale Ingrassia una giornata dedicata al benessere del pavimento pelvico

Consulenze gratuite, informazione e sensibilizzazione per promuovere la diagnosi precoce e abbattere i tabù legati all’incontinenza e ai disturbi pelvici

PALERMO, 25 giugno – In occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza, l’Ospedale Ingrassia dell’ASP di Palermo ha promosso una mattinata dedicata alla salute femminile, con attività informative, momenti di sensibilizzazione e consulenze gratuite sui disturbi del pavimento pelvico.

L’iniziativa, aperta gratuitamente alla cittadinanza, si è svolta dalle ore 8.30 alle 12.30 ed è iniziata con una sessione di risveglio muscolare, seguita dall’attività dei gazebo informativi, dove gli specialisti hanno accolto le numerose donne intervenute, offrendo informazioni, materiale divulgativo e consulenze sulle principali patologie del pavimento pelvico femminile, tra cui incontinenza urinaria, dolore pelvico cronico, cistiti ricorrenti e prolasso degli organi pelvici.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere la cultura della prevenzione, favorire la diagnosi precoce e contribuire a superare i tabù che ancora oggi accompagnano queste patologie, incoraggiando le donne a rivolgersi agli specialisti per intraprendere un corretto percorso diagnostico e terapeutico.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità istituzionali e sanitarie, a testimonianza dell’attenzione verso un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria. Presenti il deputato regionale Gaspare Vitrano, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, l’assessore Giulio Mannino e i consiglieri comunali Pietro Venturella e Massimo Cinà.

Per l’ASP di Palermo erano presenti il dottor Bruno Pinzello, la dottoressa Termini, il dottor Chessari e il dottor Gulizzi, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative di sensibilizzazione come questa, fondamentali per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e diffondere una maggiore consapevolezza sulla prevenzione.

La giornata si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, caratterizzato da un’ampia partecipazione della cittadinanza e da un forte interesse nei confronti delle attività proposte, confermando quanto sia importante promuovere occasioni di informazione e confronto su temi che incidono significativamente sulla qualità della vita delle donne. ‎