Parco eolico Erg a Grisì, Caputo: “Il Comune renda noti i rapporti economici

Quanto versa la Erg al comune di Monreale e come sono stati gestiti i fondi erogati?”

MONREALE, 26 giugno – “Tutti gli enti che hanno realizzato opere di impianti energetici e parchi eolici hanno reso al comune sede degli impianti somme per il “ristoro ambientale”, solitamente utilizzate per realizzare opere pubbliche e opere di urbanizzazione. (…).

(…) Ad oggi non e’ stata resa nota alcuna somma ricevuta dal Comune di Monreale e versata dalla Società Erg che ha realizzato l’impianto energetico Partinico Monreale, con impianti posizionati nel territorio di Grisi”.

Ad affermarlo e’ Salvino Caputo che nella qualità di cittadino residente che di vicesegretario regionale dell’Udc ha depositato presso gli uffici comunali una richiesta di accesso agli atti ed in particolare, per verificare le condizioni di accordo Erg- Comune, le somme erogate dalla società al Comune di Monreale, negli anni e il loro effettivo utilizzo in termini di opere pubbliche e impiego per finalità sociali.

“Ho appreso informalmente – ha evidenziato Salvino Caputo – che sono stati realizzati interventi nel territorio comunale e segnatamente in alcune frazioni, mediante l’utilizzo delle predette somme. Atteso che trattasi di soldi pubblici ho chiesto all’amministrazione comunale di rendere noti gli importi ricevuti e la loro spesa in termini di impiego collettivo. Anche in ossequio al doveroso obbligo di rendere pubbliche ogni risorse economiche ricevute dal Comune di Monreale”.