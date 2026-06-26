Morvillo, il saluto a tre storici protagonisti della scuola: in pensione Matilde Russo, Giusy Prestifilippo e Marco Intravaia

Ieri l’ultimo loro impegno, prima del meritato riposo. LE FOTO

MONREALE, 26 giugno – Si è concluso con un momento di intensa emozione il percorso professionale di tre volti storici dell'Istituto Comprensivo "Morvillo".

Al termine del collegio dei docenti conclusivo dell'anno scolastico, svoltosi ieri pomeriggio, la comunità scolastica ha salutato, prima del meritato pensionamento, la maestra Matilde Russo, la collaboratrice scolastica Giusy Prestifilippo e l'assistente amministrativo Marco Intravaia.

Tre figure che, ciascuna nel proprio ruolo, hanno contribuito per decenni alla crescita dell'istituto, diventandone autentici punti di riferimento per colleghi, alunni e famiglie.

La cerimonia, organizzata nello spiazzo esterno della scuola, ha visto la partecipazione di tutto il personale scolastico, riunito per tributare un caloroso saluto ai neo pensionati. A rendere omaggio ai tre protagonisti sono stati i direttori dei servizi generali e amministrativi, Stefania Scalici e Calogero Maranzano, insieme ai dirigenti scolastici Francesca Giammona e Stefano Gorgone.

Tra applausi, sorrisi e momenti di commozione, il dirigente Stefano Gorgone ha ripercorso le tappe della loro lunga esperienza professionale.

«La maestra Matilde è l'emblema della docente della scuola dell'infanzia – ha affermato –. Ha svolto il suo ruolo di insegnante ed educatrice mettendo il cuore in ogni gesto e in ogni attività, rappresentando un esempio per tutti. Per quanto riguarda la signora Giusy e Marco, ai quali mi lega un'autentica amicizia, vorrei sottolineare come una scuola diventi realmente una comunità solo quando ciascuno contribuisce con il proprio ruolo e le proprie competenze. In questa scuola loro hanno fatto la differenza».

Anche la dirigente Francesca Giammona ha voluto esprimere il proprio ringraziamento, evidenziando le qualità umane e professionali dei tre dipendenti che, con l'inizio della meritata quiescenza, lasceranno un vuoto non solo nell'organizzazione scolastica, ma soprattutto nel cuore di quanti hanno condiviso con loro anni di lavoro, crescita e amicizia.

«A loro – ha sottolineato – va il merito di aver contribuito a consolidare quel senso di appartenenza che rende la Morvillo una vera comunità educativa, nella quale i valori umani e civili trovano solide radici e concreta testimonianza».

Al ringraziamento della dirigente si è unita anche la direttrice dei servizi amministrativi, Stefania Scalici, che ha ricordato con affetto la professionalità, la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati negli anni dai tre colleghi.

La cerimonia si è conclusa con la consegna di alcuni ricordi simbolici e con l'abbraccio dell'intera comunità scolastica, che ha voluto salutare tre persone che, con dedizione, competenza e umanità, hanno scritto una pagina importante della storia dell'Istituto Morvillo. Da oggi per loro inizia una nuova stagione di vita, accompagnata dall'affetto e dalla gratitudine di chi ha avuto il privilegio di condividere con loro il cammino scolastico.