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Lutto nella scuola monrealese, si è spenta la professoressa Maria Rosa Incontrera

· Gabriele Rispetta · Cronaca varia

La docente di religione era andata in pensione la scorsa estate. Il cordoglio dei suoi ex studenti

MONREALE, 26 giugno - Il mondo della scuola monrealese piange la scomparsa della professoressa Maria Rosa Incontrera (nella foto).

 L’insegnante, che per decenni ha svolto il ruolo di docente di religione al Liceo Scientifico e Classico “Emanuele Basile - Mario D’Aleo” di Monreale, lascia un dolce ricordo a generazioni di studenti che sono passati dal plesso normanno.

La notizia della sua scomparsa ha colpito la popolazione studentesca - passata e presente - monrealese, che ha avuto la fortuna e l’onore di godere dei suoi insegnamenti negli anni della scuola superiore. Da settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate, portando al decesso in data odierna.

I funerali si terranno domani, sabato 27 giugno, presso la Chiesa di Santa Teresa, alle ore 15.

Alla famiglia Incontrera-Scaccio le più sincere condoglianze da parte della redazione di Monreale News.

 

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