Il Parlamento della Legalità Internazionale celebra i suoi primi 25 anni

Tante personalità a festeggiarlo ieri a Monreale. LE FOTO

MONREALE, 27 giugno – È partita da San Cipirello venticinque anni fa un’esperienza che, nel corso del tempo, è cresciuta fino a diffondersi prima in ogni angolo d’Italia e successivamente anche in diverse realtà internazionali.

È la storia del Parlamento della Legalità Internazionale, realtà culturale impegnata nella promozione dei valori della legalità e nella sensibilizzazione contro ogni forma di criminalità, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno mafioso. Un percorso iniziato ufficialmente nel 2001, quando il giudice Antonino Caponnetto firmò l’adesione alla carica di presidente onorario del movimento.

A Monreale si è svolto ieri l’ultimo appuntamento delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dalla nascita del Parlamento della Legalità Internazionale. Dopo gli incontri ospitati dall’Assemblea Siciliana a Palazzo dei Normanni, dal Campidoglio a Roma e dal Teatro Politeama, la giornata conclusiva si è tenuta nella sede dell’organizzazione, in via Venero, nel cuore della città normanna.

A portare il proprio sostegno al presidente Nicolò Mannino e al vicepresidente Salvatore Sardisco sono intervenute numerose personalità che da anni accompagnano il percorso del sodalizio con vicinanza e collaborazione.

Tra gli ospiti presenti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il prefetto Renato Cortese, presidente onorario del Parlamento della Legalità, e monsignor Michele Pennisi, guida spirituale dell’associazione. Non sono mancati rappresentanti arrivati da altre parti d’Italia, come il colonnello Giancarlo Mignone, responsabile dell’ufficio armamenti dello Stato Maggiore della Difesa, e Gianna Binetti del Centro Studi Don Riccardo Zingaro di Molfetta, realtà che ha donato alla comunità monrealese un defibrillatore. Per il Comune di Monreale era presente il nuovo assessore ai Rapporti con le Istituzioni, Bartolo Belmonte.

In occasione di questo importante traguardo sono arrivati numerosi messaggi di auguri e riconoscimento, tra cui quelli della famiglia Caponnetto e del cardinale Francesco Coccopalmerio, già presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi della Santa Sede.

“È fondamentale rivolgersi ai giovani – ha sottolineato il sindaco di Palermo durante il suo intervento – educandoli al rispetto della legalità e delle istituzioni”. Sulla stessa linea monsignor Pennisi, che ha definito il Parlamento della Legalità Internazionale “un seme diventato albero”. “Questa è una giornata significativa – ha dichiarato Renato Cortese – ed è per questo che siamo qui. Il Parlamento della Legalità riesce ancora oggi a parlare al cuore delle persone”.





