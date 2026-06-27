Grisì, appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio

Per la realizzazione dell’opera il Comune ha stanziato 189.333 euro

MONREALE, 27 giugno – Dopo l’intervento che ha riguardato la riqualificazione dell’area dell’ex baraccopoli, è di imminente realizzazione nella frazione collinare di Grisì (nella foto) una ulteriore importante opera pubblica.

Sono stati infatti appaltati i lavori relativi alla creazione di un nuovo parcheggio, per il quale il Comune di Monreale ha impegnato nel proprio bilancio la complessiva somma di 189.333 euro; il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta Arcidiacono lo scorso 12 giugno e la procedura di affidamento è già stata regolarmente espletata e aggiudicata.

Ad eseguire i lavori sarà l’impresa edile “La Puma Salvatore” di Borgetto, che ha offerto un ribasso di poco superiore al 5 per cento sull’importo di circa 140.000 euro posto a base di gara; le attività di cantiere dovrebbero avere inizio lunedì prossimo per terminare compiutamente entro la fine di luglio, tenendo conto che secondo il cronoprogramma progettuale la durata dell’appalto risulta stimata in trenta giorni.

La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto comunale Giovanna Liggio, che si è anche direttamente occupata della progettazione dell’opera.