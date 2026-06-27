Monreale ricorda Antonella e Giovanni Pinocchio, vittime della strage di Ustica

“Dopo 46 anni ancora una tragedia senza verità”

MONREALE, 27 giugno – Una cerimonia per non dimenticare e per mantenere viva la richiesta di verità.

Anche quest’anno le associazioni AUSER Circolo Biagio Giordano e Liberi di Lavorare, entrambe presiedute da Biagio Cigno, hanno ricordato in piazza Inghilleri Antonella e Giovanni Pinocchio, i due cittadini monrealesi morti il 27 ottobre 1980 nella tragedia di Ustica.

Alle 10 si è svolta la deposizione di due mazzi di fiori davanti alla scultura commemorativa realizzata dal Comune di Monreale nel 2005 proprio in memoria delle vittime. A deporre i fiori sono stati Concepita Bondì, vicepresidente dell’AUSER, e l’assessore Giuseppe Di Verde, delegato del sindaco.

Nel corso della cerimonia, Biagio Cigno ha sottolineato come, a distanza di 46 anni dalla tragedia, il percorso verso la verità sia ancora incompleto. “Le carte segrete sono ancora custodite nei cassetti – ha dichiarato – e alcuni Paesi, come Francia e Belgio, continuano a non chiarire alcuni aspetti della vicenda, richiamando il segreto militare”.

Cigno ha ricordato le diverse ipotesi che negli anni hanno accompagnato le indagini, dall’incidente strutturale alla bomba, dalla pista israeliana alla presenza di un Mig libico, ribadendo che secondo gli accertamenti giudiziari l’aereo dell’Itavia sarebbe stato colpito da un missile.

“Ancora oggi – ha aggiunto – i familiari delle vittime chiedono di sapere perché i loro cari sono morti e chi è responsabile di quella tragedia”. Un richiamo alla necessità di fare piena luce sulla vicenda è arrivato anche attraverso il riferimento alle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Durante l’incontro è intervenuto anche Claudio Burgio, presidente dell’Osservatorio per la Legalità Giuseppe La Franca, che ha ricordato le recenti evoluzioni giudiziarie legate alla riapertura del caso e annunciato una manifestazione-convegno dedicata alla memoria della strage, in programma ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Nel corso della commemorazione è stato ricordato anche il contributo del cinema e del giornalismo nel mantenere alta l’attenzione sulla vicenda. Nel 1991 il film “Il muro di gomma”, ispirato alle inchieste giornalistiche di Andrea Purgatori, contribuì a riportare il caso al centro del dibattito pubblico e a sostenere la richiesta di nuove indagini.

Alla manifestazione hanno partecipato diverse realtà associative e politiche del territorio: l’Osservatorio alla Legalità Giuseppe La Franca con Claudio Burgio, il Partito Democratico cittadino con il segretario Raimondo Burgio e Salvatore Di Modica, i rappresentanti dell’AUSER con Affranchi Fina e Rosa Cusimano. Presenti anche i consiglieri comunali Santina Alduina e Giovanni La Corte.

A rappresentare la famiglia Pinocchio erano presenti Benedetta Pinocchio e il figlio Fabio Zanetti. Assente invece Francesco Pinocchio, unico fratello ancora in vita, impegnato nelle contemporanee iniziative commemorative che si svolgevano a Bologna.

“Ricorre oggi il quarantaseiesimo anniversario della strage di Ustica, in cui persero la vita 81 persone – ha fatto sapere in una nota il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia – Il mio pensiero va, in modo particolare, ai miei due concittadini, i fratelli Pinocchio, che furono fra le vittime di quella tragedia. È una giornata di raccoglimento e riflessione che deve coinvolgere l’intero Paese, perché quella di Ustica è una ferita ancora aperta nella memoria collettiva dell’Italia. È doveroso continuare a sostenere ogni sforzo affinché si faccia piena luce su quanto accadde in quel maledetto 27 giugno 1980. Lo dobbiamo al ricordo delle vittime e alle loro famiglie, che ancora oggi attendono di conoscere fino in fondo la verità”.