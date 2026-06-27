La scuola Guglielmo saluta Gioacchino Di Salvo e Giuliana Castello: per loro la meritata pensione

Il segretario e l'insegnante della primaria hanno concluso il loro percorso lavorativo. LE FOTO

MONREALE, 27 giugno – Ci sono congedi che vanno oltre la conclusione di un percorso professionale e diventano il racconto di una vita dedicata alla scuola, al servizio e alle relazioni umane.

È il caso del saluto che la scuola Guglielmo II ha voluto rivolgere al segretario Gioacchino Di Salvo e alla docente di scuola primaria Giuliana Castello, due figure che per anni hanno rappresentato punti di riferimento per l’intera comunità scolastica.

La dirigente scolastica Irene Bornelli, insieme al personale dell’istituto, ha espresso gratitudine e riconoscenza per il contributo offerto dai due professionisti nel corso della loro carriera.

“Con il loro lavoro – ha dichiarato la dirigente – hanno contribuito a rendere la scuola Guglielmo II un luogo di crescita, accoglienza e condivisione. Pur avendo ricoperto ruoli diversi, sono stati accomunati dallo stesso spirito di servizio, dalla competenza e da un impegno costante”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Gioacchino Di Salvo, che per anni ha guidato la gestione amministrativa dell’istituto nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi. Con equilibrio, professionalità e senso di responsabilità, il segretario è stato un punto di riferimento per dirigenti, docenti e personale scolastico, affrontando le diverse sfide quotidiane con competenza e disponibilità.

La comunità scolastica ha dedicato un momento speciale anche alla maestra Giuliana Castello, che ha scelto di condividere il passaggio verso una nuova fase della vita insieme a familiari e colleghi attraverso una festa caratterizzata da emozione, sorrisi e ricordi.Un momento di condivisione che ha rispecchiato il suo modo di essere: solare, vicino agli altri e capace di creare legami profondi. Durante la celebrazione i colleghi le hanno consegnato una lettera di saluto ricca di affetto e riconoscenza, ricordando non solo la sua professionalità come insegnante, ma anche le qualità umane che l’hanno resa una presenza preziosa nella scuola.

“Una persona generosa, sensibile e sempre pronta all’ascolto”, così è stata descritta dai colleghi, che hanno voluto sottolineare il segno lasciato negli anni nei confronti di alunni, famiglie e collaboratori.

L’istituto Guglielmo II saluta così due professionisti che hanno contribuito a costruire la storia dell’istituto. La loro esperienza, il loro esempio e il loro impegno continueranno a essere patrimonio della comunità scolastica.

A Gioacchino Di Salvo e Giuliana Castello arriva il ringraziamento dell’intera scuola per il percorso condiviso e l’augurio di vivere questo nuovo capitolo con serenità, soddisfazioni e tempo da dedicare agli affetti e alle passioni personali. Perché alcune persone, anche quando terminano il proprio servizio, continuano a far parte della memoria e dell’identità di una scuola.