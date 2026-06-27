Caldo torrido senza tregua in Sicilia: domani sarà allerta arancione

La Regione raccomanda maggiore prevenzione per le ondate di calore e il rischio incendi

PALERMO, 27 giugno – Non concede tregua il caldo torrido di questi giorni che imperversa sulla Sicilia e sul palermitano in particolare, dove le alte temperature continuano a mettere sotto pressione cittadini e servizi.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso relativo al rischio di ondate di calore e incendi, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore.

Per quanto riguarda l’emergenza caldo, per la giornata di domani nel Palermitano è prevista una temperatura massima percepita di 34 gradi centigradi, con un livello di rischio 2, indicato dal colore arancione. Una situazione che richiede particolare attenzione, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.

Parallelamente resta alta l’attenzione sul fronte incendi: il bollettino regionale indica una fase di preallerta con un livello di pericolosità classificato come “medio”. Le condizioni climatiche, caratterizzate da caldo intenso e possibile secchezza della vegetazione, impongono massima prudenza per evitare comportamenti che possano favorire l’innesco di roghi.

A rafforzare le misure di prevenzione è intervenuto anche il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute, che ha emanato una raccomandazione contingibile e urgente per contrastare gli effetti delle ondate di calore e garantire una maggiore protezione alla popolazione più vulnerabile.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Giacomo Scalzo e dall’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, prevede l’attivazione del livello di massima attenzione sanitaria su tutto il territorio regionale nelle giornate in cui i bollettini del Ministero della Salute segnalano condizioni di rischio “elevato o molto elevato”.

La raccomandazione è rivolta ai sindaci dei Comuni siciliani, alla Protezione civile regionale, alle aziende sanitarie, alle strutture sanitarie private e agli ordini professionali di medici e farmacisti. «L’aumento delle temperature richiede un intervento di prevenzione urgente e coordinato tra istituzioni, sistema sanitario e amministrazioni comunali – ha dichiarato l’assessore Caruso – a tutela della salute dei cittadini, in particolare dei più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche».

Alle Aziende sanitarie provinciali viene chiesto di potenziare il monitoraggio delle persone fragili, aumentare l’attenzione sugli accessi ai Pronto soccorso, rafforzare l’assistenza domiciliare e garantire la continuità assistenziale.

I Comuni dovranno invece predisporre, dove necessario, locali climatizzati per accogliere la popolazione in difficoltà, garantire assistenza alle persone sole e non autosufficienti e assicurare la disponibilità di acqua potabile durante le manifestazioni pubbliche. L’invito rivolto a tutti i cittadini resta quello di adottare comportamenti prudenti: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare gli sforzi fisici e prestare particolare attenzione alle persone anziane o con problemi di salute.