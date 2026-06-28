La scuola monrealese piange la scomparsa di Marisa Quartuccio

Se l’è portata via una malattia contro cui ha strenuamente combattuto. Aveva 70 anni

MONREALE, 28 giugno – Una vita dedicata all’insegnamento, alla famiglia e agli altri. È venuta a mancare all’età di 70 anni Marisa Quartuccio, una docente che per tanti anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per generazioni di alunni della scuola Pietro Novelli.

Dal 1995 ha svolto il suo ruolo di insegnante con grande passione e senso di responsabilità, mettendo sempre al centro del proprio lavoro i bambini affidati alle sue cure. Un percorso professionale vissuto come una vera missione, caratterizzato da dedizione, pazienza e attenzione verso ogni alunno. Chi ha lavorato con lei e chi l’ha conosciuta ricorda una docente capace di accogliere i suoi piccoli studenti con dolcezza e disponibilità, costruendo un rapporto basato sull’ascolto, sull’affetto e sulla crescita personale oltre che scolastica.

La sua vita è stata segnata anche dall’amore per la famiglia: una moglie e una madre descritta come amorevole, generosa e forte, sempre presente per i propri cari.

Dopo essere andata in quiescenza nel 2020, negli ultimi mesi aveva affrontato diversi problemi di salute che hanno progressivamente aggravato le sue condizioni. Anche nei momenti più difficili, però, ha continuato a distinguersi per il sorriso, la sensibilità e la premura verso gli altri.

La comunità scolastica e quanti hanno avuto modo di conoscerla ne ricordano oggi il valore umano e professionale, lasciando il ricordo di una donna che ha saputo donare molto alla scuola e alle persone incontrate nel suo cammino.

Ai familiari di Marisa Quartuccio le condoglianze più sentite di tutto lo staff di MonrealeNews.





