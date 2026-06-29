Monreale, la stessa ditta per la gestione di diverse strutture comunali: non ne esistono delle altre?

Caputo (Udc): “Monreale non ha più imprese e imprenditori?”

MONREALE, 29 giugno – " Premetto che sono certo della regolarità delle procedure perché sono consapevole della professionalità e correttezza dei nostri funzionari comunali , e quindi non adombro alcun sospetto di brogli .Ma da cittadino monrealese che conosce l'ottimo tessuto imprenditoriale locale mi chiedo come mai non vengono coinvolti i nostri imprenditori nel settore della gestione dei pubblici servizi "

A dichiararlo e' Salvino Caputo vice segretario regionale dell' Udc in Sicilia in merito al recente affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale . La sistemazione e pulizia del cimitero è stata affidata dal Comune alla ditta Ecoturist per l'importo compressivo di quasi 40 mila euro. Succede però che la cooperative Ecoturist gestisce anche il parcheggio comunale, le aree di sosta, i gabinetti pubblici e il portierato e il campo di calcio Conca d'Oro. In tutto questo regime di quasi monopolio di gestione in capo ad unica impresa di importanti servizi pubblici - ha evidenziato Salvino Caputo - il mondo imprenditoriale cittadino, le associazioni artigianali e il mondo del terzo settore, resta escluso dalla gestione di pubblici servizi con naturale perdita economica e occupazionale. Al di là delle procedure concorsuali, ritengo, dal punto di vista etico, che nel rispetto delle leggi vadano coinvolte le nostre imprese. Il paradosso è che molti operatori locale lavorano in altre realtà comunali, mentre vengono escluse a casa loro. Il tutto e naturalmente nel rigoroso silenzio politico".





