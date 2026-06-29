Rifiuti, giro di vite sui controlli del comune: in arrivo squadre di Polizia Municipale e telecamere mobili contro gli abbandoni

Operazione congiunta coordinata dall’assessore all’ambiente Mannino: tolleranza zero

MONREALE, 29 giugno – Una stretta decisa contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e un monitoraggio capillare per garantire il corretto svolgimento della raccolta differenziata sul territorio comunale.

È questo l'obiettivo della nuova operazione messa a punto dall’amministrazione Arcidiacono. L'iniziativa vede una sinergia strategica tra l'assessore all’Ambiente Giulio Mannino (nella foto) e quello alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde. Questa unione di deleghe permetterà un'azione fluida e coordinata, ottimizzando le risorse e velocizzando i tempi di intervento tra il personale addetto alla gestione ambientale e il corpo dei Vigili Urbani.

Il piano operativo prevede il dispiegamento sul territorio di squadre dedicate di agenti della Polizia Municipale, che avranno il compito specifico di perlustrare le aree più sensibili e i punti critici della città. Il controllo non sarà soltanto visivo: i pattugliamenti saranno supportati dall'ausilio di telecamere mobili di ultima generazione. Questi dispositivi verranno spostati costantemente e posizionati in modo strategico per cogliere in flagrante i trasgressori e contrastare il fenomeno del cosiddetto "pendolarismo dei rifiuti".