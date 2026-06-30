Asili nido, riaperti i termini per le domande di riconferma per l’anno educativo 2026/2027

C’è tempo fino al 10 luglio prossimo

MONREALE, 30 giugno – L'amministrazione comunale di Monreale informa la cittadinanza che, sono stati ufficialmente riaperti i termini per la presentazione delle istanze di riconferma per l’accesso all'asilo Nido comunale "Giaccone" e agli asili nido e micronidi privati convenzionati per l’anno educativo 2026/2027.

La misura è rivolta esclusivamente alle famiglie dei minori che già frequentano le strutture. Le domande potranno essere inviate a partire da ieri ed entro e non oltre il 10 luglio. Per garantire la massima efficienza e semplificazione amministrativa, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online, seguendo le linee guida e le procedure già previste dal precedente Avviso pubblico .

Restano integralmente confermate tutte le disposizioni dell'avviso originario relative ai requisiti e alla documentazione da allegare. Le domande di riconferma già presentate entro la precedente scadenza restano valide a tutti gli effetti e non dovranno, pertanto, essere ripresentate.

L'iniziativa è coordinata dall'Area III – Promozione Sociale, Culturale e Territoriale (Sezione Promozione Sociale - Ufficio Pubblica Istruzione e Asilo Nido), sotto la direzione del Dirigente ad interim, Pietroantonio Bevilacqua. Il testo integrale dell'avviso e i relativi allegati sono consultabili sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Monreale.